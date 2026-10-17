कौन लगाए बेबसी पर मरहम? मां का साया छिना, बीकानेर में 2 मासूमों का भविष्य वादों के भरोसे

बीकानेर: पांच महीने का बेटा मां की ममता से महरूम है। चार वर्ष की बेटी बिंदिया से मां का आंचल छिन गया। घर में नाना-नानी के पास भी बची हैं, तो बेटी की यादें और इन बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी। यह दर्दभरी कहानी है शहर के श्रीरामसर के छोटा राणीसर बास में रहने वाले हीरालाल नायक के परिवार की। पीबीएम अस्पताल में प्रसव के बाद किडनी संक्रमण से बेटी की मौत के बाद यह परिवार पिछले चार माह से सरकारी तंत्र और नेताओं के वादों के सहारे दिन काट रहा है। अस्पताल में शव रखकर प्रदर्शन करने वाले नेता और अधिकारी आज तक इस परिवार की बेबसी पर मरहम लगाने नहीं पहुंचे हैं।