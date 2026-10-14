बीकानेर में खुलेगा राजस्थान का चौथा डाक क्षेत्रीय कार्यालय, सुविधाओं का होगा विस्तार, इन 6 जिलों को सीधा फायदा

बीकानेर: डाक विभाग से जुड़े प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों के लिए अब बीकानेर और आसपास के जिलों के लोगों को जोधपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डाक निदेशालय ने राजस्थान डाक सर्किल के प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत बीकानेर में नया स्वीकृत क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की स्वीकृति जारी कर दी है। यह प्रदेश का चौथा डाक क्षेत्रीय कार्यालय होगा। इसके साथ ही श्रीडूंगरगढ़ में नया डाक उपमंडल भी स्वीकृत किया गया है। इन फैसलों से बीकानेर संभाग और आसपास के जिलों में डाक सेवाओं के प्रशासनिक संचालन और निगरानी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।