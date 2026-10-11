बीकानेर में स्थित राजस्थान का पहला बालिका सैनिक स्कूल अचानक सीकर क्यों हो रहा शिफ्ट? जानें क्या है बड़ी वजह

Bikaner Girls Sainik School Shifting to Sikar: जयमलसर स्थित बालिका सैनिक स्कूल को अब सीकर शिफ्ट करने की तैयारी है। इसे छह महीने के लिए सीकर के मोहनपुरा स्थित महाराव शेखाजी बालिका सैनिक स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा। बीकानेर और सीकर में हुई पैरेंट्स-टीचर मीटिंग के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। बीकानेर के स्कूल में मापदंडों के अनुरूप सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता नहीं होने पर बालिका सैनिक स्कूल सलाहकार समिति के अध्यक्ष कर्नल देवानंद लोहमलोड़ ने 31 मार्च 2027 तक इसे सीकर शिफ्ट करने का सुझाव दिया है। हॉस्टल सहित सभी सुविधाएं पूरी होने पर बीकानेर में फिर से स्कूल का संचालन किया जा सकेगा।