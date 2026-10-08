राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाओं का बदला टाइम टेबल, पंचायत चुनाव के चलते शिक्षा विभाग ने लिया फैसला

25 नवंबर प्रथम (9:30–12:45) अंग्रेजी — अंग्रेजी अनिवार्य समाजशास्त्र

द्वितीय (1:15–4:30) — अंग्रेजी समाजशास्त्र अंग्रेजी अनिवार्य

26 नवंबर प्रथम (9:30–12:45) हिंदी — हिंदी अनिवार्य चित्रकला/टंकण अंग्रेजी

द्वितीय (1:15–4:30) — हिंदी चित्रकला/टंकण हिंदी हिंदी अनिवार्य

27 नवंबर प्रथम (9:30–12:45) विज्ञान — कृषि जीवविज्ञान/राजनीति विज्ञान/जीव विज्ञान/टंकण अंग्रेजी ऐच्छिक गणित

द्वितीय (1:15–4:30) — हिंदी चित्रकला/टंकण हिंदी हिंदी अनिवार्य

28 नवंबर प्रथम (9:30–12:45) सामाजिक विज्ञान — कृषि रसायन/इतिहास/व्यावसायिक अध्ययन/रसायन विज्ञान अर्थशास्त्र

द्वितीय (1:15–4:30) — सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र कृषि रसायन/इतिहास/व्यावसायिक अध्ययन/रसायन विज्ञान

29 नवंबर — रविवार/अवकाश रविवार/अवकाश रविवार/अवकाश रविवार/अवकाश

30 नवंबर प्रथम (9:30–12:45) संस्कृत/उर्दू/पंजाबी/सिंधी — कंप्यूटर विज्ञान गृह विज्ञान

द्वितीय (1:15–4:30) — संस्कृत/उर्दू/पंजाबी/सिंधी गृह विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान

1 दिसंबर — अंतराल/तैयारी अवकाश अंतराल/तैयारी अवकाश अंतराल/तैयारी अवकाश अंतराल/तैयारी अवकाश

2 दिसंबर — अंतराल/तैयारी अवकाश अंतराल/तैयारी अवकाश अंतराल/तैयारी अवकाश अंतराल/तैयारी अवकाश

3 दिसंबर — अंतराल/तैयारी अवकाश अंतराल/तैयारी अवकाश अंतराल/तैयारी अवकाश अंतराल/तैयारी अवकाश

4 दिसंबर प्रथम (9:30–12:45) गणित — अंग्रेजी साहित्य भूगोल

द्वितीय (1:15–4:30) — गणित भूगोल अंग्रेजी साहित्य

5 दिसंबर प्रथम (9:30–12:45) सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा सिंधी साहित्य/पंजाबी साहित्य/हिंदी साहित्य/उर्दू साहित्य/राजस्थानी साहित्य/लेखाशास्त्र/भौतिक विज्ञान संस्कृत साहित्य/कृषि विज्ञान

द्वितीय (1:15–4:30) शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा संस्कृत साहित्य/कृषि विज्ञान सिंधी साहित्य/पंजाबी साहित्य/हिंदी साहित्य/उर्दू साहित्य/राजस्थानी साहित्य/लेखाशास्त्र/भौतिक विज्ञान

6 दिसंबर — रविवार/अवकाश रविवार/अवकाश रविवार/अवकाश रविवार/अवकाश

7 दिसंबर प्रथम (9:30–12:45) — — लोकप्रशासन —