Bikaner Crime: ज्वैलरी कारोबारी की मौत मामले में नया मोड़, लाखों के लेन-देन का मामला आया सामने

जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना सीआई देवेन्द्र सिंह ने बताया कि बुधवार रात जोड़बीड फाटक के पास एक व्यक्ति के ट्रेन की चपेट में आने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी भिजवाया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए रिपोर्ट दी है, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों के बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस सोने के लेन-देन सहित सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। रेलवे ट्रैक के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संबंधित संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की तैयारी भी की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।