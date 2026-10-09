Jaipur Crime: विदेशी महिला बनकर की दोस्ती, फिर विदेश में नौकरी का झांसा देकर 22 लाख की ठगी, आरोपी गुरुग्राम से गिरफ्तार

जयपुर। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर विदेश में नौकरी दिलाने और विदेशी मुद्रा भेजने का भरोसा देकर जयपुर के एक बुजुर्ग से 22 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने फेसबुक पर विदेशी महिला बनकर पीड़ित से संपर्क किया। इसके बाद उनके बेटे को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और अलग-अलग शुल्क के नाम पर रकम जमा करवाते रहे। मामले में जयपुर की सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली निवासी वसीम हुसैन को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ठगी की रकम के लेन-देन के लिए अपने तीन बैंक खाते उपलब्ध करवाए थे।