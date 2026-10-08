बीकानेर: खुद चलकर अस्पताल आई थी 5 बेटियों की मां, पथरी के ऑपरेशन के बाद मौत; परिजनों ने डॉक्टर को पीटा

बता दें कि बीकानेर में हंसेरा निवासी रुकसाना बानो पत्नी इकबाल उस्ता को परिजन दो दिन पहले पित्त की थैली में पथरी की शिकायत के चलते शहर के एक निजी अस्पताल लेकर आए थे। मृतका के भांजे मोनू उस्ता के अनुसार, रुकसाना अस्पताल में चलकर आई थी। चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर पथरी निकाल दी। परिजनों का आरोप है कि मंगलवार से ही चिकित्सक मरीज की हालत गंभीर बता रहे थे, लेकिन उसे किसी बड़े अस्पताल में रेफर नहीं किया गया। बुधवार रात उसकी मौत हो गई।