बीकानेर: डोडा पोस्त तस्करी के नेटवर्क में पुलिस भी शामिल! मनीष बिश्नोई ने पूछताछ में खोले कई राज

बीकानेर. डोडा पोस्त तस्करी के आरोपी मनीष बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद अब उसके कथित नेटवर्क की परतें खोलने में पुलिस जुटी है। जांच का दायरा तस्करी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों और अलग-अलग ठिकानों से आगे बढ़कर कथित मददगारों, अवैध संपत्ति और पुलिसकर्मियों की भूमिका तक पहुंच गया है। बीकानेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर ग्रामीण के कुछ पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आने की बात पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने कही है। संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस अब यह भी पता लगा रही है कि फरारी के दौरान मनीष को किसने और किस तरह मदद पहुंचाई तथा कथित तस्करी से अर्जित संपत्ति कहां-कहां है।