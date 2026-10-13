पत्रिका एक्सपोज: राजस्थान के बालिका सैनिक स्कूल में बड़ी लापरवाही, 7 साल की बच्ची को दे दिया कक्षा 6 में दाखिला

Bikaner Jayamalsar Girl Sainik School: बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सैन्य उपकरणों का प्रशिक्षण और शारीरिक दक्षता के माध्यम से सशक्त बनाने के दावे के साथ शुरू किए गए बालिका सैनिक स्कूल में निर्धारित मानकों के अनुसार प्रवेश की बुनियाद ही कमजोर नजर आ रही है। संसाधनों की कमी के चलते बीकानेर के सैनिक स्कूल को सीकर शिफ्ट करने के प्रयासों के बीच जब पत्रिका ने पड़ताल की तो सामने आया कि बीकानेर के जयमलसर स्थित स्कूल में निर्धारित आयु सीमा से कम और अधिक उम्र की बालिकाओं को दाखिला दिया गया है। यह सरकार के प्रवेश मानकों पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में सवाल सिर्फ कुछ बालिकाओं के दाखिले का नहीं, बल्कि पूरी प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता का है।