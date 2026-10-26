बीकानेर जिले में सरपंच चुनाव के बाद बवाल : 50 हुड़दंगियों को सेंट्रल जेल भेजा, वीडियो फुटेज से हो रही अन्य की पहचान

छतरगढ़ थानाधिकारी नवनीत धालीवाल ने बताया कि एएसआई रामचरण की रिपोर्ट पर पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने, पथराव और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें 23 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 150-200 से अधिक लोगों के शामिल होने की आशंका है। मामले में बरकत अली, गांधी मेघवाल उर्फ मेणचंद, याकुब खां, गुलाम रसूल, मुनाफ अली, अत्तु खां सांखला, अमीर शाह, रहमान, नसीरन खां बलोच, मोहम्मद दीन अल्लायर, जमील खां, बबलू, जगमाल खां, मुख्त्यार, इमरान खां, इकबाल जोईया, लाल खां मांझी, कमाल खां, नूर मोहम्मद, मांझी खां, समू खां, गुलाम नबी, मुश्ताक अली को नामजद किया गया है। इसके अलावा 150-200 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कया गया है।