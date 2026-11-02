राजस्थान पंचायत चुनाव में झुंझुनूं की बेटियों ने दूसरे जिलों में लहराया जीत का परचम, कोई पहली तो कोई दूसरी बार बनी सरपंच

पिलानी पंचायत समिति क्षेत्र की कुछ ग्राम पंचायतों के आंकड़े खास ध्यान खींचते हैं। देवरोड़ में 142 मत निरस्त हुए, जबकि जीत का अंतर 144 मतों का रहा। यहां निरस्त मतों की संख्या जीत के अंतर से महज दो कम है। पीपली में 49 मत निरस्त हुए, जबकि जीत का अंतर केवल 14 वोट रहा। झेरली में 103 मत अवैध घोषित किए गए, जबकि जीत का अंतर 70 मतों का था। इसी तरह जखोड़ा में 104 मत निरस्त हुए, जबकि जीत का अंतर 52 वोट रहा। तिगियास ग्राम पंचायत में भी 71 मत निरस्त किए गए, जबकि जीत का अंतर 59 वोटों का रहा। इन पंचायतों में निरस्त मतों की संख्या और जीत के अंतर के बीच का फर्क चुनावी मुकाबले की अहमियत को रेखांकित करता है। बजावा और दूदवा में भी निरस्त मतों की संख्या को लेकर चर्चा है। इन आंकड़ों से यह जरूर स्पष्ट होता है कि कम अंतर वाले मुकाबलों में हर मत की अहमियत कितनी अधिक होती है।