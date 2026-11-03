राजस्थान में मुख्यमंत्री जन आवास योजना में बड़े बदलाव, ‘सस्ते मकानों’ के नियम का नया ड्राफ्ट जारी, जानिए EWS-LIG आवास की ख़ास शर्तें

निजी जमीन पर फ्लैट आधारित प्रोजेक्ट्स में कुल निर्मित क्षेत्र का न्यूनतम 60 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवासों के लिए आरक्षित रखना होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में अन्य श्रेणियों के मकान बन सकेंगे। इसमें भी कम से कम आधा निर्मित क्षेत्र एमआईजी-ए श्रेणी के लिए रखना होगा। सरकारी जमीन पर निजी बिल्डर के जरिए आवासीय प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए न्यूनतम एक हेक्टेयर जमीन जरूरी होगी। इसमें 75 प्रतिशत तक भूमि ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवासों के लिए और अतिरिक्त 25 प्रतिशत अन्य श्रेणियों के लिए रखी जा सकेगी। ईडब्ल्यूएस-एलआईजी आवासों में कम से कम 25 प्रतिशत यूनिट ईडब्ल्यूएस श्रेणी की होंगी। नए ड्राफ्ट में पुरानी योजना के क्रियान्वयन में सामने आई कमियों को भी आधार बनाया गया है। इनमें निर्माण में देरी या उनका अटकना जैसी बातों पर ध्यान रखा गया है।