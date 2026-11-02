Rajasthan Panchayat Election: सीएम के गृह जिले भरतपुर से लेकर आदिवासी अंचल तक, जानिए तीसरे चरण में कांग्रेस-BJP का सियासी गणित

पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में भाजपा और कांग्रेस के सामने ग्रामीण सत्ता में अपनी राजनीतिक ताकत साबित करने की चुनौती है। 17 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव दोनों दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गए हैं। इन जिलों के तहत आने वाले 65 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के 30 और कांग्रेस के 27 विधायक हैं। यानी विधानसभा चुनाव के लिहाज से दोनों दलों की ताकत लगभग बराबर है। ऐसे में पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों का चयन, स्थानीय जातीय समीकरण, नेताओं के बीच तालमेल और भितरघात रोकने की रणनीति अहम है। भाजपा की निगाह मुख्यमंत्री के गृह जिले भरतपुर के अलावा आदिवासी अंचल और नए जिलों पर रहेगी, वहीं कांग्रेस के सामने अंता उपचुनाव की जीत का असर बनाए रखने और आदिवासी क्षेत्रों में भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के बढ़ते प्रभाव के बीच अपना पारंपरिक वोटबैंक बचाने की चुनौती है।