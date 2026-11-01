डीआरएम ने किया जयपुर जंक्शन का औचक निरीक्षण, भीड़ कंट्रोल के लिए नया प्लान लागू, निकासी के लिए खुलेगा नया गेट

त्योहारी भीड़ को देखते हुए जयपुर जंक्शन के नवनिर्मित द्वितीय द्वार (हसनपुरा साइड) को भी अस्थायी रूप से यात्रियों के लिए खोला जाएगा। रेलवे के अनुसार, 4 से 16 नवंबर तक इस गेट का इस्तेमाल केवल निकास के लिए किया जाएगा। यात्री इस रास्ते से स्टेशन से बाहर जा सकेंगे, लेकिन प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। फिलहाल दूसरे द्वार के पुनर्विकास कार्य के शेष हिस्सों के चलते इसे प्रवेश के लिए शुरू नहीं किया जा रहा है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन में प्रवेश के लिए भगवान परशुराम सर्किल की तरफ स्थित मुख्य द्वार का ही इस्तेमाल करें। दूसरे गेट की व्यवस्था का उद्देश्य मुख्य द्वार पर यात्रियों के बाहर निकलने के दबाव को कम करना है।