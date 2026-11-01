1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

डीआरएम ने किया जयपुर जंक्शन का औचक निरीक्षण, भीड़ कंट्रोल के लिए नया प्लान लागू, निकासी के लिए खुलेगा नया गेट

दिवाली और छठ पूजा पर जयपुर जंक्शन में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। डीआरएम रवि जैन ने रविवार को स्टेशन का औचक निरीक्षण कर तत्काल क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू करने के निर्देश दिए। होल्डिंग एरिया का निर्माण शुरू हो गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Updated: 1 Nov 2026, 9:45 PM IST

Jaipur Railway station

Jaipur Junction: निरीक्षण करते डीआरएम (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। दिवाली और छठ पूजा के दौरान जयपुर जंक्शन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। राजस्थान पत्रिका की तरफ से स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं में देरी का मुद्दा उठाने के बाद रविवार को डीआरएम रवि जैन ने अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे तक स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर ही भीड़ प्रबंधन की योजना लागू करने और होल्डिंग एरिया का काम तत्काल शुरू कराने के निर्देश दिए। इसके बाद स्टेशन परिसर में होल्डिंग एरिया तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इसके सोमवार रात तक तैयार होने की संभावना है।

निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने स्टेशन पर यात्रियों की आवाजाही, प्लेटफॉर्म और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लिया। डीआरएम ने अधिकारियों को रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट प्लान तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत यात्रियों को होल्डिंग एरिया में रोका जाएगा और ट्रेन के प्रस्थान समय के अनुसार उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जाएगा। इससे एक साथ बड़ी संख्या में यात्रियों के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से बनने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। रेलवे का उद्देश्य स्टेशन परिसर में यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित रखना और भगदड़ जैसी स्थिति की आशंका को कम करना है।

Diwali Train: ट्रेनों में बाथरूम के पास भी जगह नहीं, दिवाली से 13 दिन पहले ही ठसाठस भरकर निकल रहीं गाड़ियां

ये भी पढ़ें
Jaipur railway station

4 से 16 नवंबर तक दूसरे गेट से होगा निकास

त्योहारी भीड़ को देखते हुए जयपुर जंक्शन के नवनिर्मित द्वितीय द्वार (हसनपुरा साइड) को भी अस्थायी रूप से यात्रियों के लिए खोला जाएगा। रेलवे के अनुसार, 4 से 16 नवंबर तक इस गेट का इस्तेमाल केवल निकास के लिए किया जाएगा। यात्री इस रास्ते से स्टेशन से बाहर जा सकेंगे, लेकिन प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। फिलहाल दूसरे द्वार के पुनर्विकास कार्य के शेष हिस्सों के चलते इसे प्रवेश के लिए शुरू नहीं किया जा रहा है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन में प्रवेश के लिए भगवान परशुराम सर्किल की तरफ स्थित मुख्य द्वार का ही इस्तेमाल करें। दूसरे गेट की व्यवस्था का उद्देश्य मुख्य द्वार पर यात्रियों के बाहर निकलने के दबाव को कम करना है।

सीसीटीवी और आरपीएफ कंट्रोल रूम से निगरानी

डीआरएम ने स्टेशन पर स्थापित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम के उपकरणों की कार्यशीलता भी जांची। अधिकारियों को सभी उपकरण सुचारू रखने और किसी भी तकनीकी समस्या का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए। रेलवे सुरक्षा बल के कंट्रोल रूम से स्टेशन परिसर की लगातार निगरानी होगी। वहीं, सीसीटीवी कैमरों के जरिए यात्रियों की आवाजाही और भीड़ की स्थिति पर नजर रखी जाएगी।

24 घंटे सक्रिय रहेंगे वॉर रूम

रेलवे प्रशासन ने मुख्यालय और सभी मंडलों में 24 घंटे सक्रिय रहने वाले वॉर रूम भी स्थापित किए हैं। स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे का फोकस त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने पर है।

जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन को मिलेगा नया रूप, नई बिल्डिंग से प्लेटफॉर्म तक बनेगा सब नया; दिवाली बाद शुरू होगा काम

ये भी पढ़ें
jaipur durgapura railway station

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

1 Nov 2026, 9:45 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / डीआरएम ने किया जयपुर जंक्शन का औचक निरीक्षण, भीड़ कंट्रोल के लिए नया प्लान लागू, निकासी के लिए खुलेगा नया गेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan : 134 विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों के शिक्षकों में असंतोष, सवाल- सरकार कब जारी करेगी पदस्थापन आदेश?

rajasthan model schools teachers angry when will posting order be issued
जयपुर

Rajasthan : ‘पत्नी की निजी जानकारी के लिए RTI लगाना मानसिक क्रूरता’, राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

rajasthan high court verdict wife personal information rti mental cruelty
जयपुर

IAS Gaurav Goyal : आइएएस गौरव गोयल लौटेंगे राजस्थान, आते ही मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, जानें

ias gaurav goyal return to rajasthan big responsibility could be assigned
जयपुर

चिड़ियाघर की सैर— शेर की दहाड़ का डर और रोमांच

चिड़ियाघर की सैर— शेर की दहाड़ का डर और रोमांच
पैरेंटिंग

Rajasthan News: जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के प्रधान महंत अंजन कुमार गोस्वामी का देवलोकगमन, भक्तों में शोक की लहर

jaipur govind dev ji temple prime mahant anjan kumar goswami passes away
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.