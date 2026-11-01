Rajasthan : 134 विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों के शिक्षकों में असंतोष, सवाल- सरकार कब जारी करेगी पदस्थापन आदेश?

Vivekananda Government Model Schools Update : जयपुर. राजस्थान के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों में पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके शिक्षक अब भी इच्छित जिले में पदस्थापन का इंतजार कर रहे है। सितंबर 2025 में निर्धारित कार्यकाल पूरा होने के बावजूद आदेश जारी नहीं हुए हैं। इससे गृह जिले से दूर कार्यरत शिक्षकों की परेशानी बढ़ रही है। शिक्षकों को उम्मीद थी कि निर्धारित अवधि पूरी होने पर रिक्त पदों के आधार पर गृह जिले या इच्छित जिले में पदस्थापन का अवसर मिलेगा, लेकिन अब तक निर्णय नहीं हुआ है। मॉडल स्कूलों के शिक्षकों का कहना है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में निर्धारित कार्यकाल पूरा करने वाले कार्मिकों को इच्छित जिले में पदस्थापन का लाभ दिया जा चुका है। ऐसे में मॉडल स्कूलों के शिक्षक भी समान अवसर की उम्मीद कर रहे है। उनका कहना है कि सरकार को जल्द निर्णय लेकर पदस्थापन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।