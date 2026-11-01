Rajasthan News: जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर के प्रधान महंत अंजन कुमार गोस्वामी का देवलोकगमन, भक्तों में शोक की लहर

जयपुर के आराध्य देव ठाकुर श्री गोविंद देव जी मंदिर से दुखद खबर सामने आई है। विश्व प्रसिद्ध ठिकाना मंदिर श्री गोविंददेवजी (गौड़ीय संप्रदाय) के प्रधान महंत और मुख्य सेवाधिकारी महंत अंजन कुमार गोस्वामी का आज, 1 नवंबर 2026 रविवार को देवलोकगमन हो गया है। उनके अचानक निधन की खबर से पूरे जयपुर शहर, मंदिर परिवार और देश-विदेश में फैले उनके लाखों श्रद्धालुओं व अनुयायियों में गहरी शोक की लहर दौड़ गई है।