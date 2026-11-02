राजस्थान: IAS-IPS और IFS अफसरों की संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक, फिर भी जांच एजेंसियां क्यों नहीं कर पातीं कार्रवाई?

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में जांच से पहले अभियोजन स्वीकृति की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर गत जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की पीठ के दोनों न्यायाधीशों की अलग-अलग राय सामने आई, जिसके बाद से मुद्दा ठंडे बस्ते में है। कानून में प्रावधान है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस से लेकर हर अधिकारी तथा मंत्रियों की अचल संपत्ति का ब्योरा सालाना सार्वजनिक किया जाए, लेकिन जांच एजेंसियों ने इस ब्योरे को कभी खंगाला ही नहीं। अब कहा जा रहा है कि केवल शिकायत आने पर ही संपत्ति रिटर्न को देखा जाता है। वहीं, कुछ वर्ष पहले तक मंत्रियों का वार्षिक संपत्ति विवरण कोई भी देख सकता था। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा नहीं होने के कारण अब जनता इसे नहीं देख पाती।