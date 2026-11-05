माता-पिता बनाना चाहते थे डॉक्टर, 13 साल की उम्र में देखा राजनीति का सपना; जयपुर की बेटी पिया डांडिया ने अमेरिका में रचा इतिहास

जयपुर। जयपुर से गहरा पारिवारिक नाता रखने वाली 39 वर्षीय पिया डांडिया ने अमरीका की राजनीति में अहम मुकाम हासिल किया है। उन्होंने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव जीता है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पिया को करीब 51.9 प्रतिशत वोट मिले। पिया का जन्म और पालन-पोषण फ्लोरिडा में हुआ। उनके माता-पिता जयपुर से 1980 के दशक में अमरीका जाकर बस गए थे। पिया के पिता डॉ. रोहित डांडिया ने जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। उनके दादा डॉ. पीसी डांडिया एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डीन और प्रख्यात चिकित्सक रहे हैं। पिया की शादी नौ साल पहले जयपुर में ही हुई थी।