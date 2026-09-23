Jaipur: फोन हैंग हुआ… ठीक होते ही 3.75 लाख गायब! खतरनाक है साइबर ठगी का ये नया तरीका



1. तुरंत 1930 पर कॉल करें: वित्तीय साइबर फ्रॉड की शिकायत के लिए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

2. cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें: 1930 के साथ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें और शिकायत संख्या सुरक्षित रखें।

3. बैंक/कार्ड जारी करने वाले संस्थान को तुरंत सूचना दें: कार्ड ब्लॉक करवाएं और अनधिकृत ट्रांजेक्शन की शिकायत दर्ज कर उसका शिकायत नंबर लें। RBI के अनुसार बैंक को अनधिकृत लेनदेन की सूचना तत्काल देना महत्वपूर्ण है।

4. सबूत न मिटाएं: ठगी से जुड़े SMS, बैंक अलर्ट, कॉल नंबर, व्हाट्सऐप चैट, ई-मेल, स्क्रीनशॉट और ट्रांजेक्शन आईडी सुरक्षित रखें। साइबर शिकायत में लेनदेन की तारीख, रकम और ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी उपयोगी होती है।

5. पुलिस को भी सूचना दें: जरूरत के अनुसार संबंधित थाने में शिकायत/FIR दर्ज कराएं। अगर मोबाइल या बैंकिंग ऐप से छेड़छाड़ का संदेह हो तो डिवाइस को सुरक्षित रखते हुए विशेषज्ञ/पुलिस की मदद लें।