अक्टूबर में घूमने का बना लो प्लान! 2 अक्टूबर से छुट्टियों का सिलसिला, आभानेरी से जोधपुर तक ये रहेंगे खास मौके

October 2026 Holidays: सितंबर की उमस और मानसून के बाद अक्टूबर का महीना राजस्थान में घूमने-फिरने के लिहाज से खास रहने वाला है। मौसम बदलने के साथ धार्मिक पर्व, सांस्कृतिक आयोजन और छुट्टियां एक साथ आ रही हैं। ऐसे में परिवार के साथ छोटी यात्रा से लेकर दो-तीन दिन के टूर की योजना बनाई जा सकती है। खास बात यह है कि महीने की शुरुआत में ही गांधी जयंती की शुक्रवार की छुट्टी मिल रही है, जिससे शनिवार-रविवार जोड़कर तीन दिन का वीकेंड बनाया जा सकता है। राजस्थान सरकार की 2026 की आधिकारिक अवकाश सूची में 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 11 अक्टूबर नवरात्रा स्थापना और 20 अक्टूबर विजयदशमी का सार्वजनिक अवकाश दर्ज है।