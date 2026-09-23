RAJASTHAN: फंस गए कांग्रेस विधायक चेतन पटेल, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, गरमाई सियासत

पुलिस के अनुसार 21 सितंबर को भाजपा के 13 पार्षद नगर पालिका अध्यक्ष पद के मतदान के लिए एक वाहन से मतदान केंद्र पहुंचे थे। इसी दौरान कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के पास वाहन रोकने का प्रयास किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि जब उन्हें मतदान केंद्र तक पैदल जाने दिया गया तो भाजपा पार्षदों को भी पैदल जाना चाहिए। विरोध और नारेबाजी के बीच स्थिति बिगड़ गई। पुलिस ने लोगों को हटाया। इसी दौरान पथराव हुआ और भाजपा पार्षदों की गाड़ी का शीशा टूट गया। पुलिस ने भाजपा पार्षदों को मतदान केंद्र तक पहुंचाया।