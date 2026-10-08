Rajasthan: सरकारी स्कूल का ताला तोड़कर शव जलाने के मामले में बड़ा एक्शन, नवनिर्वाचित पार्षद समेत 5 गिरफ्तार

पुलिस का आरोप है कि सभी आरोपियों ने स्कूल परिसर में शव का दाह संस्कार किया तथा स्कूल की बाउंड्री वॉल के गेट का ताला तोड़कर परिसर में प्रवेश किया था। मामले की जांच के बाद साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है, यदि जांच में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संस्थानों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून हाथ में लेने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।