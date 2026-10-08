कोटा: चार मंजिला रेस्टोरेंट में लगी आग, सिलेंडरों ने बढ़ाई चिंता, 3 दमकलों ने आधे घंटे में पाया काबू

आग के कारण पूरी चार मंजिला इमारत में घना धुआं भर गया। दमकलकर्मियों को राहत और बचाव कार्य के दौरान धुएं के कारण सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, कर्मचारियों की तत्परता से रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया।

रेस्टोरेंट के ग्राउंड फ्लोर पर मुख्य डाइनिंग एरिया है, जबकि पहली मंजिल पर पार्टी हॉल बना हुआ है। इसके ऊपर की मंजिलों पर कमरे बने हुए हैं। आग बढ़ने के बाद स्टाफ और संचालक भी सुरक्षित बाहर आ गए।