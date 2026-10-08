जयपुर कूच को निकले नरेश मीणा वापस लौटे, बोले- आंदोलन अभी खत्म नहीं; गांव में जारी रहेगा आमरण अनशन

नरेश मीणा ने बताया कि CMO स्तर के अधिकारियों के साथ भी वार्ता हुई है। अधिकारियों ने किसानों की खाद संबंधी समस्या का समाधान चार दिन में करने का आश्वासन दिया है। हालांकि, जयपुर कूच रुकने के बावजूद उन्होंने आंदोलन खत्म करने की घोषणा नहीं की है। उन्होंने कहा कि उनका आमरण अनशन गांव में भी जारी रहेगा। उनका कहना है कि जब तक कोई किसान उनके पास आकर यह नहीं कहता कि खाद की समस्या दूर हो गई है, तब तक वह अनशन जारी रखेंगे।