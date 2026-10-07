रंधावा से बोले गहलोत- पंजाब में पायलट आपके इंचार्ज, राजस्थान में आप इनके… फिर सचिन ने दिया ऐसा जवाब; वीडियो वायरल

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक करीब 2 घंटे तक चली। जिसमें आगामी पंचायतीराज चुनावों की तैयारियों, संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में चुनावी तैयारियों के साथ स्थानीय स्तर पर संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस महासचिव एवं पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने चुनावी तैयारियों को लेकर अपने सुझाव रखे और जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय करने पर जोर दिया। इसके अलावा राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपने विचार रखे।