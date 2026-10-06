Rajasthan News: सरकारी स्कूल में ही जलाया शव, ताला तोड़कर सैकड़ों लोग जबरन घुसे; SDM ने दिए जांच के आदेश

जानकारी के अनुसार प्रधानाचार्य सरिता मीणा ने दर्ज कराई कि रविवार 4 अक्टूबर को विद्यालय में अवकाश था। दोपहर करीब दो बजे बागरिया जाति के करीब 200 लोग बाबू बागरिया निवासी माल की ढाणी, दूदू के शव को ट्रैक्टर-ट्रॉली में लकड़ियों सहित लेकर स्कूल पहुंचे। विद्यालय में तैनात सुरक्षा गार्ड जगदीश गुर्जर ने जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो ने उसे धमकाया और मुख्य द्वार का ताला तोड़कर जबरन परिसर में प्रवेश किया। विद्यालय परिसर में ही शव का दाह संस्कार कर दिया। देर शाम संस्था प्रधान को सूचना मिली तो प्रशासन को अवगत कराया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक अंतिम संस्कार लगभग पूरा हो गया था।