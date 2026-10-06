6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जोधपुर

जोधपुर में बड़ा हादसा: बिजली के तारों से छूते ही आग का गोला बना ट्रक, पाल रोड पर 4 बसें जलकर राख

जोधपुर में सोमवार रात दो अलग-अलग आगजनी की घटनाओं से अफरा-तफरी मच गई। खेजड़ली से गुड़ा विश्नोइयां जा रहा चारे से भरा एक ट्रक ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों की चपेट में आ गया। शॉर्ट सर्किट से ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते लपटें उठने लगीं। वहीं, पाल रोड स्थित गांगाणा में एक कारखाने में खड़ी 4 बसें शॉर्ट सर्किट के कारण जलकर राख हो गईं।
2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Arvind Rao

Oct 06, 2026

jodhpur fire news

पाल रोड पर खड़ी बसों में भीषण आग (पत्रिका फोटो)

Jodhpur Fire News: जोधपुर: खेजड़ली से गुड़ा विश्नोइयां की तरफ जा रहे चारे से भरे ट्रक के बिजली के तारों की चपेट में आने से सोमवार रात आग लग गई। ट्रक में चारा भरा होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते लपटें उठने लगीं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

चारे से भरा था ट्रक

जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब साढ़े बजे चारे से भरा ट्रक गुजर रहा था। इसी दौरान ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार ट्रक के संपर्क में आ गए। शॉर्ट सर्किट के बाद चारे में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पानी के टैंकरों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया।

काफी मशक्कत के बाद बुझी आग

हादसे की सूचना मिलते ही विवेक विहार थाना पुलिस और चेतक भी मौके पर पहुंच गए। आग की स्थिति को देखते हुए बासनी से दो दमकलें भी बुलाई गईं। दमकलकर्मियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग बुझा ली गई।

ग्रामीणों की सजगता और समय पर पहुंची पुलिस व दमकल टीम की तत्परता से आग को ज्यादा फैलने से रोक लिया गया। इससे ट्रक में भरा काफी चारा भी बचा लिया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी जुटाई और बिजली के तारों के संपर्क में आने से आग लगने की प्रारंभिक बात सामने आई है।

पाल रोड पर खड़ी बसों में भीषण आग, चार बसें जलकर खाक

जोधपुर में पाल रोड स्थित गांगाणा में एक कारखाने में खड़ी बसों में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग की चपेट में आने से कारखाने में खड़ी चार बसें जल गईं। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा-तफरी मच गई।

कारखाना कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए कुछ बसों को समय रहते बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। आग लगने से क्षेत्र में कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 07:30 am

Published on:

06 Oct 2026 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में बड़ा हादसा: बिजली के तारों से छूते ही आग का गोला बना ट्रक, पाल रोड पर 4 बसें जलकर राख

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : वंदे भारत, रूणिचा, मालाणी एक्सप्रेस सहित 6 ट्रेनों के लिए नया अपडेट, अब जोधपुर से सीधे कटरा तक ट्रेन

jodhpur vande bharat runicha malani express including 6 trains new update
जोधपुर

Rajasthan : पाली-जालोर जिलों के किसानों के लिए खुशखबर, ₹24.69 करोड़ से होगा जवाई नहरों का कायाकल्प, मिलेगी ये सुविधा

pali jalore farmers good news jawai canals rejuvenated 24 crore rupees
जोधपुर

Jodhpur Accident: लोहावट में असंतुलित होकर कैंपर पलटी, एक ही परिवार के 11 लोग घायल, 7 लोग हायर सेंटर रेफर

jodhpur accident
जोधपुर

Jodhpur: पंचायत चुनाव की तारीख बदलने की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ा युवक

jodhpur panchayat chunav
जोधपुर

निगहबान- आरसीए चुनाव : क्रिकेट के पिच पर राजनीति का खेल कब तक?

rajasthan cricket association
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.