जोधपुर में बड़ा हादसा: बिजली के तारों से छूते ही आग का गोला बना ट्रक, पाल रोड पर 4 बसें जलकर राख

जोधपुर में सोमवार रात दो अलग-अलग आगजनी की घटनाओं से अफरा-तफरी मच गई। खेजड़ली से गुड़ा विश्नोइयां जा रहा चारे से भरा एक ट्रक ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों की चपेट में आ गया। शॉर्ट सर्किट से ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते लपटें उठने लगीं। वहीं, पाल रोड स्थित गांगाणा में एक कारखाने में खड़ी 4 बसें शॉर्ट सर्किट के कारण जलकर राख हो गईं।

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