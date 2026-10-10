10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चित्तौड़गढ़

चित्तौडगढ़: होटल में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग माता-पिता के इकलौते बेटे की हत्या; रोती-बिलखती पत्नी बोली- लौटा दो मेरा सुहाग

चित्तौडगढ़ जिले में एक होटल पर खाना खाने के दौरान हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। हथियारों से लैस बदमाशों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई।
3 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Santosh Trivedi

Oct 10, 2026

chittorgadh crime

पति की मृत्यु पर विलाप करती पत्नी. Patrika- Patrika

चित्तौडगढ़। होटल पर हुए खूनी संघर्ष में जान गंवाने वाले 22 वर्षीय प्रभुलाल के हंसते-खेलते परिवार को पूरी तरह उजाड़ कर रख दिया है। प्रभुलाल अपने घर का इकलौता चिराग था, जिस पर पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी थी। उसके जाने के बाद अब इस घर में सिर्फ सन्नाटा और चीख-पुकार शेष है।

मृतक के पिता शंकर कीर और मां दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए सब्जी बेचने का काम करती है। बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। शनिवार को जब ग्रामीण न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, तब मृतक की पत्नी और मां की आंखों से बहते आंसू हर आंख को नम कर रहे थे।

पत्नी बार-बार यही कह रही थी "मेरे पति को वापस लाओ, हत्यारों को फांसी दो।" इन सब के बीच सबसे मार्मिक दृश्य वह था, जब मृतक का एक साल का अबोध बच्चा सबकी गोद में घूम रहा था। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि उसके सिर से हमेशा के लिए पिता का साया उठ चुका है। वह कभी मां की फफकती सिसकियों को तो कभी आसपास की भीड़ को नासमझ नजरों से देख रहा था। बच्चे को देख आंखें नम हो रही थी।

चंदेरिया के बाजार बंद, जाम लगाकर प्रदर्शन

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने शनिवार सुबह करीब 11 बजे चंदेरिया क्षेत्र के बाजार बंद करवाकर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और धरने पर बैठ गए।

प्रशासन के आश्वासन पर खुला जाम

हंगामे की सूचना मिलते ही बस्सी थाना प्रभारी प्रेम सिंह और चंदेरिया पुलिस चौकी से शंकर लाल मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, आक्रोशित लोग आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीडि़त परिवार के लिए मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोपहर करीब 3 बजे पुलिस उप अधीक्षक (ग्रामीण) दिनेश सुखवाल और स्थानीय तहसीलदार घटनास्थल पर पहुंचे।

उन्होंने पीड़ित परिवार और ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई और सरकार से हरसंभव सहायता दिलाने का ठोस आश्वासन दिया। अधिकारियों की समझाइश के बाद गुस्साए लोग माने और दोपहर करीब 3.45 बजे धरना समाप्त हुआ। इसके बाद बाजार की दुकानें खुलीं और यातायात सुचारू हो सका।

जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन, यह रखी मांग

कीर समाज के प्रदेशाध्यक्ष हरिवंश कीर और समाज की ओर से मुख्यमंत्री के जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाने, मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी, एक करोड़ की आर्थिक सहायता और बच्चे की पढ़ाई फ्री करवाने और दस दिनों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में कलक्ट्रेट पर धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

विवाद से मौत तक का घटनाक्रम

चंदेरिया थाना पुलिस के अनुसार, गत 8 अक्टूबर की रात्रि करीब 9.30 बजे हाईवे स्थित रोलाहेड़ा रोड पुलिया के पास एक होटल में कुछ लोग खाना खा रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोपियों ने हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में आकोदिया हाल चंदेरिया निवासी प्रभुलाल कीर (22) पुत्र शंकर लाल कीर, दीवान सिंह और भरत मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए।

आनन-फानन में सभी घायलों को जिला मुख्यालय स्थित श्रीसांवलियाजी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर प्रभुलाल कीर को उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान 9 अक्टूबर की देर शाम उसकी मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम उदयपुर स्थित महाराणा भूपाल चिकित्सालय में शनिवार को कराया गया। पुलिस ने मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया।

नामजद मामला दर्ज

युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक के पिता शंकर लाल कीर की रिपोर्ट पर चंदेरिया थाना पुलिस ने घटना की रात्रि में चंदेरिया निवासी लक्की, मोनू खां, गोल्डी खान, राहुल चौहान, अर्जुन भाटी, दिलीप सिंह सहित 4-5 अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट करने और हत्या आदि का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने नामजद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है।

श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी: 3 होटलों के 15 ग्राहकों समेत 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय, जानिए पूरा मामला

ये भी पढ़ें
khatushyamji nagarpalika adhyaksh election rajasthan high court big decision

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 06:23 pm

Published on:

10 Oct 2026 06:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / चित्तौडगढ़: होटल में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग माता-पिता के इकलौते बेटे की हत्या; रोती-बिलखती पत्नी बोली- लौटा दो मेरा सुहाग

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘पापा आप तो 1 नवंबर को घर आने वाले थे, फिर आज तिरंगे में लिपटकर क्यों सोए हो?’ शहीद की बेटी के सवाल ने हर किसी को रुला दिया

Gangrar Chittorgarh Havildar Jitendra Singh
चित्तौड़गढ़

22 साल सेना में सेवा के बाद प्रमोशन से ठीक पहले जवान का निधन, चित्तौड़गढ़ में आज दी जाएगी अंतिम विदाई

Jitendra Singh Chauhan
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ क्राइम: विधवा महिला के घर लूट के बाद हत्या, बिखरा मिला सामान

widow woman murdered
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh Accident: ट्रक-ट्रेलर में भीषण टक्कर, चालक के सीने में घुसा सरिया, दो घंटे तक केबिन में फंसा रहा

Chittorgarh Accident
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: त्योहारों से ठीक पहले चिल्लर की किल्लत से हाहाकार, बैंक बने बेपरवाह; जुगाड़ से बाजार चला रहे व्यापारी

change crisis
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.