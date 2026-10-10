चित्तौडगढ़: होटल में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग माता-पिता के इकलौते बेटे की हत्या; रोती-बिलखती पत्नी बोली- लौटा दो मेरा सुहाग

पत्नी बार-बार यही कह रही थी "मेरे पति को वापस लाओ, हत्यारों को फांसी दो।" इन सब के बीच सबसे मार्मिक दृश्य वह था, जब मृतक का एक साल का अबोध बच्चा सबकी गोद में घूम रहा था। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि उसके सिर से हमेशा के लिए पिता का साया उठ चुका है। वह कभी मां की फफकती सिसकियों को तो कभी आसपास की भीड़ को नासमझ नजरों से देख रहा था। बच्चे को देख आंखें नम हो रही थी।