Success Story : तीरंदाजी में भूमिका चौधरी ने जीता स्वर्ण व रजत, चित्तौड़गढ़ में जश्न का माहौल, खुशी से झूमे पिता

इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे अनुशासन, नियमित अभ्यास और एक अनूठी सोच छिपी है। दूरदराज के शहरों में महंगे प्रशिक्षण की मजबूरी को दरकिनार करते हुए विष्णुगुप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्थापक बालमुकुंद जोशी ने अपने निजी खर्चे पर खेत पर ही खेल मैदान तैयार कर दिया। राष्ट्रीय स्तर के कोच सुनील के मार्गदर्शन में यहां बच्चे रोज शाम को पसीना बहाते हैं। बालमुकुंद जोशी ने राष्ट्रवादी सोच और मेवाड़ की विरासत को बचाने के लिए यह अनूठी पहल की। इसके अलावा तरनाओ का खेड़ा (कपासन) में शिक्षक धीरेंद्र कछावा के मार्गदर्शन में भी खिलाड़ी लगातार चमक रहे हैं।