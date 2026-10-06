चित्तौड़गढ़ क्राइम: विधवा महिला के घर लूट के बाद हत्या, बिखरा मिला सामान

भदेसर (चित्तौड़गढ़): चित्तौड़गढ़ जिले में भदेसर थाना क्षेत्र के हट्टीपुरा गांव में सोमवार रात अज्ञात बदमाशों ने घर में अकेली सो रही 65 वर्षीय विधवा महिला की हत्या कर दी। मंगलवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर भदेसर थाना अधिकारी विनोद मेनारिया पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की।