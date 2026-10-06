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चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ क्राइम: विधवा महिला के घर लूट के बाद हत्या, बिखरा मिला सामान

चित्तौड़गढ़ जिले में भदेसर एरिया के हट्टीपुरा गांव में सोमवार रात 65 साल की विधवा जमना बाई भील की घर में हत्या कर लूटपाट की गई। मंगलवार सुबह घटना का पता चला।
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चित्तौड़गढ़

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Arvind Rao

Oct 06, 2026

widow woman murdered

मृतका जमना बाई भील (पत्रिका फोटो)

भदेसर (चित्तौड़गढ़): चित्तौड़गढ़ जिले में भदेसर थाना क्षेत्र के हट्टीपुरा गांव में सोमवार रात अज्ञात बदमाशों ने घर में अकेली सो रही 65 वर्षीय विधवा महिला की हत्या कर दी। मंगलवार सुबह घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। सूचना पर भदेसर थाना अधिकारी विनोद मेनारिया पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की।

मृतका की पहचान जमना बाई भील पत्नी भेरूलाल, उम्र 65 वर्ष के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, महिला के घर में सामान बिखरा मिला है। आशंका है कि बदमाशों ने लूटपाट के बाद वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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Updated on:

06 Oct 2026 10:52 am

Published on:

06 Oct 2026 10:52 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / चित्तौड़गढ़ क्राइम: विधवा महिला के घर लूट के बाद हत्या, बिखरा मिला सामान

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