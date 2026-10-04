Chittorgarh Accident: ट्रक-ट्रेलर में भीषण टक्कर, चालक के सीने में घुसा सरिया, दो घंटे तक केबिन में फंसा रहा

चित्तौड़गढ़। निंबाहेड़ा-मंगलवाड़ मार्ग पर रविवार को चिकारड़ा गोशाला के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। टर्बो ट्रक और ट्रेलर की आमने-सामने की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर एक-दूसरे में फंस गए। हादसे में टर्बो चालक उपेंद्र यादव के सीने में लोहे का सरिया घुस गया और वह करीब दो घंटे तक क्षतिग्रस्त केबिन में फंसा रहा। पुलिस और ग्रामीणों ने जेसीबी, हाइड्रा क्रेन और कटर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। हादसे में दोनों वाहन चालकों को चोटें आई हैं। गंभीर हालत में दोनों को उदयपुर रेफर किया गया है।