4 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चित्तौड़गढ़

Chittorgarh Accident: ट्रक-ट्रेलर में भीषण टक्कर, चालक के सीने में घुसा सरिया, दो घंटे तक केबिन में फंसा रहा

Chittorgarh Accident: निंबाहेड़ा-मंगलवाड़ मार्ग पर चिकारड़ा गोशाला के पास रविवार को टर्बो और ट्रेलर की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में टर्बो चालक के सीने में सरिया घुस गया और वह करीब दो घंटे तक क्षतिग्रस्त केबिन में फंसा रहा।
2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Kamal Mishra

Oct 04, 2026

Chittorgarh Accident

Chittorgarh Accident: हादसे के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

चित्तौड़गढ़। निंबाहेड़ा-मंगलवाड़ मार्ग पर रविवार को चिकारड़ा गोशाला के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। टर्बो ट्रक और ट्रेलर की आमने-सामने की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर एक-दूसरे में फंस गए। हादसे में टर्बो चालक उपेंद्र यादव के सीने में लोहे का सरिया घुस गया और वह करीब दो घंटे तक क्षतिग्रस्त केबिन में फंसा रहा। पुलिस और ग्रामीणों ने जेसीबी, हाइड्रा क्रेन और कटर की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। हादसे में दोनों वाहन चालकों को चोटें आई हैं। गंभीर हालत में दोनों को उदयपुर रेफर किया गया है।

रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने के दौरान हुआ हादसा

चिकारड़ा चौकी प्रभारी एएसआई कालू सिंह के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जोधपुर पासिंग टर्बो का चालक और झारखंड निवासी उपेंद्र यादव रॉन्ग साइड से आकर ओवरटेक करने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान सामने से निंबाहेड़ा की ओर जा रहे ट्रेलर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रेलर चालक की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है।

टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एएसआई कालू सिंह, हीरालाल, मनोज कुमार और कालूलाल सहित पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों के बीच फंसे चालक की हालत देखकर तुरंत रेस्क्यू शुरू किया गया।

सरिया सीने में घुसा, दो घंटे चला रेस्क्यू

हादसे के बाद टर्बो का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। उपेंद्र यादव उसके अंदर फंसा हुआ था और उसके सीने में आगे का सरिया घुस गया था। उसकी हालत बेहद गंभीर थी। पुलिस और ग्रामीणों ने जल्दबाजी के बजाय सावधानी से वाहन के हिस्सों को काटकर अलग करने का काम शुरू किया। इसके लिए जेसीबी और हाइड्रा क्रेन की मदद ली गई।

करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद चालक को क्षतिग्रस्त केबिन से बाहर निकाला जा सका। इसके बाद दोनों घायल चालकों को सांवलियाजी अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को उदयपुर रेफर कर दिया गया।

4 से 5 किलोमीटर तक वाहनों की कतार

हादसे के बाद निंबाहेड़ा-मंगलवाड़ मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भीषण गर्मी में जाम में फंसे वाहन चालकों और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यातायात को नियंत्रित करते हुए निकुंभ और मंगलवाड़ चौराहे से वाहनों का रूट डायवर्ट किया। निकुंभ की तरफ से आने वाले ट्रैफिक को आवरी माता मार्ग से निकाला गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सामान्य हो सका।

भारी वाहनों की आवाजाही पर उठ रहे सवाल

निंबाहेड़ा क्षेत्र में सीमेंट उद्योग और आसपास की स्टोन खदानों के कारण इस मार्ग पर बड़ी संख्या में भारी वाहन चलते हैं। स्थानीय स्तर पर मार्ग पर जाम और दुर्घटनाओं को लेकर चिंता बनी हुई है। इस हादसे ने सड़क की स्थिति, भारी वाहनों की आवाजाही और ओवरटेकिंग के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग को फोरलेन किए जाने की चर्चाओं और औपचारिकताओं के बावजूद निर्माण कार्य जमीन पर शुरू नहीं होने से परेशानी बनी हुई है।

यह भी पढ़ें :

बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा : रोडवेज बस ने दो छात्रों रौंदा, दोनों की मौके पर हुई मौत

ये भी पढ़ें
banswara accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2026 06:02 pm

Published on:

04 Oct 2026 05:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Chittorgarh Accident: ट्रक-ट्रेलर में भीषण टक्कर, चालक के सीने में घुसा सरिया, दो घंटे तक केबिन में फंसा रहा

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chittorgarh: त्योहारों से ठीक पहले चिल्लर की किल्लत से हाहाकार, बैंक बने बेपरवाह; जुगाड़ से बाजार चला रहे व्यापारी

change crisis
चित्तौड़गढ़

Rajasthan: गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, पानी में डूबने से दो लोगों की मौत, दो परिवारों में छाया मातम

Ganpati Visarjan
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh : श्रद्धालुओं के कौतूहल और आकर्षण का केंद्र बनी ‘झकोलमा पूड़ी’, हजारों की संख्या में ग्रहण की प्रसादी

chittorgarh jhakolma puri center of curiosity and attraction devotees
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ पंचायत चुनाव: आरक्षण की लॉटरी निकलते ही बदले समीकरण, 26 पंचायतों की कमान संभालेगी महिलाएं, देखें लिस्ट

chittorgarh panchayat samiti reservation lottery
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ पंचायत चुनाव: कौन कहां से लड़ेगा? जिला परिषद और 11 प्रधान पदों का आरक्षण तय, देखें अपने वार्ड की लॉटरी रिपोर्ट

chittorgarh panchayat poll reservation
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.