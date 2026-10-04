बांसवाड़ा-उदयपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा : रोडवेज बस ने दो छात्रों रौंदा, दोनों की मौके पर हुई मौत

बांसवाड़ा। जिले में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो छात्रों की मौत हो गई। बांसवाड़ा-उदयपुर मार्ग पर सुंदनी के पास रोडवेज बस ने बाइक सवार दो दोस्तों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों छात्र सड़क पर गिर गए और बस की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों के सिर में गंभीर चोट लगी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद बस चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। बस में सवार यात्रियों को भी बीच रास्ते में रुकना पड़ा और बाद में वे दूसरे वाहनों से अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए।