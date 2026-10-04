जयपुर में स्टूडेंट्स पर पुलिस लाठीचार्ज, शिक्षक-छात्र थप्पड़कांड के बाद बिगड़ा माहौल

Police Lathicharge on students
राजस्थान की राजधानी जयपुर के गोपालपुरा बाईपास (रिद्धि सिद्धि तिराहे के पास) स्थित एक चर्चित कोचिंग संस्थान में एक छात्र के साथ शिक्षक द्वारा की गई बर्बरता का मामला तूल पकड़ गया है। क्लासरूम के भीतर की गई इस मारपीट का लाइव वीडियो जब सोशल मीडिया पर लीक हुआ, तो विद्यार्थियों में भारी आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते जयपुर के इस प्रमुख कोचिंग हब का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया और गुस्साए छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जमकर बवाल काटा, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग (लाठीचार्ज) करना पड़ा।
यह पूरा घटनाक्रम उस समय शुरू हुआ जब कोचिंग एकेडमी में सामान्य रूप से कक्षाएं संचालित हो रही थीं। क्लासरूम के अंदर पढ़ाई के दौरान एक छात्र ने मजाक या शरारत के मूड में शिक्षक के पास एक पर्ची पहुंचाई। उस छोटी सी पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। इस मजाकिया लाइन को पढ़ते ही शिक्षक का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उन्होंने तुरंत उस छात्र को अपनी सीट से उठाकर पूरी क्लास के सामने खड़ा कर दिया।
क्लासरूम में मौजूद अन्य छात्रों ने इस अमानवीय घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो रविवार (4 अक्टूबर 2026) को सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। सामने आए दो अलग-अलग वीडियो इस पूरी घटना की गवाही देते हैं:
पहला वीडियो (16 सेकंड): इस वीडियो में शिक्षक छात्र के गालों पर लगातार ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने मात्र 16 सेकंड के भीतर छात्र को एक के बाद एक लगातार 7 थप्पड़ जड़ दिए।
दूसरा वीडियो (13 सेकंड): इतने से भी जब शिक्षक का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने बेरहमी दिखाते हुए छात्र को पैर से लात मारी और उसे धक्का देकर क्लासरूम से बाहर निकाल दिया।
रविवार को जैसे ही यह सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, जयपुर के कोचिंग सेक्टर में हड़कंप मच गया। छात्र नेता मनोज मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में उग्र छात्र त्रिवेणी नगर चौराहा और गोपालपुरा बाईपास पर स्थित कलाम कोचिंग के बाहर इकट्ठा हो गए।
छात्रों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और आरोपी शिक्षक की तुरंत गिरफ्तारी के साथ-साथ संस्था के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन के दौरान बढ़ता हंगामा और यातायात बाधित होता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जब छात्रों ने जाम हटाने से इनकार किया और प्रदर्शन उग्र होने लगा, तो पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग (लाठीचार्ज) किया और लाठियां भांजकर प्रदर्शनकारियों को सड़क से खदेड़ दिया।
मामले की गंभीरता को भांपते हुए एकेडमी प्रबंधन ने तुरंत बैकफुट पर आते हुए कड़ा कदम उठाया। कोचिंग संस्थान की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी कर इस पूरी हिंसक घटना की तीव्र शब्दों में निंदा की गई और पीड़ित छात्र, उसके अभिभावकों व अन्य विद्यार्थियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई।
प्रबंधन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही, आरोपी शिक्षक का भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे पीड़ित छात्र के सामने हाथ जोड़कर अपनी इस हरकत के लिए क्षमा मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वर्तमान स्थिति पर नजर डालें तो स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कोचिंग क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी है। पीड़ित पक्ष और छात्र प्रतिनिधियों की आधिकारिक शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी जांच जारी है
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