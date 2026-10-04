Ground Report: तीसरे चरण का पानी नहीं मिला तो जोधपुर में दिसंबर से गहराएगा जल संकट, कायलाना-तखतसागर पर बड़ी चेतावनी

फिलहाल शहर की उम्मीद राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण से मिलने वाले पानी पर टिकी है। यदि तीसरे चरण से अपेक्षित पानी नहीं मिला तो दिसंबर से ही जल संकट गहराने की आशंका है। जलाशयों में अभी करीब 180-190 एमसीएफटी पानी है और हर पांच दिन में शटडाउन लेकर पानी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। मार्च तक करीब 350 एमसीएफटी पानी सुरक्षित रखने का लक्ष्य है, लेकिन इस बार नहरबंदी से पहले भंडारण 300 एमसीएफटी तक भी नहीं पहुंच पाया था।