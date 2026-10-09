सिरोही BJP में बगावत: मंदिर में ली थी पार्टी वफादारी की कसम, फिर किसने की क्रॉस वोटिंग? 4 पार्षदों पर गिरी गाज

सिरोही: नगर परिषद चुनाव नतीजों के बाद सिरोही बीजेपी में चल रही अंतर्कलह अब सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ गई है। बुधवार रात बीजेपी के सिरोही नगर मंडल के व्हाट्सएप ग्रुप से तीन नवनिर्वाचित पार्षदों और एक पार्षद पति को रिमूव किए जाने के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गईं। इनमें एक पार्षद वह भी बताया जा रहा है, जिसने सभापति चुनाव के दूसरे दिन सारणेश्वर महादेव मंदिर में हाथ में जल लेकर पार्टी के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी।