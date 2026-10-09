‘होटल की नहीं, गांव के चूल्हे की चाय पीऊंगा’, नाना पाटेकर का राजस्थान से जुड़ा दिलचस्प किस्सा, जब इंटरव्यू से पहले रखी थी शर्त

रिपोर्ट्स के अनुसार, 8 अक्टूबर की सुबह नाना पाटेकर को अपने घर पर सीने में तेज दर्द हुआ था। इसके बाद मेडिकल टीम को बुलाया गया। अभिनेता बेहोश मिले, जिसके बाद उन्हें सीपीआर दिया गया और अस्पताल पहुंचाया गया। मणिपाल अस्पताल में डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की। अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर के मुताबिक, तमाम प्रयासों के बावजूद अभिनेता को बचाया नहीं जा सका। उन्हें सुबह करीब 5:20 बजे मृत घोषित किया गया। शुरुआती जानकारी में कार्डियक अरेस्ट की बात सामने आई थी।