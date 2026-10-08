8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘तू एक्टर है हीरो की तरह बाल मत बना’, नाना पाटेकर को याद करके भावुक हुए शाहरुख खान

Shahrukh Khan On Nana Patekar: शाहरुख खान ने नाना पाटेकर के निधन के बाद पोस्ट करते हुए लिखा कि उनके हीरो बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Oct 08, 2026

Shahrukh Khan On Nana Patekar

Shahrukh Khan On Nana Patekar

Shahrukh Khan On Nana Patekar: नाना पाटेकर के निधन के बाद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान समेत कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। किंग खान ने नाना के साथ एक तस्वीर साझा करते हुए लंबी-चौड़ी बात लिखी है।

शाहरुख खान ने किया भावुक पोस्ट

शाहरुख खान ने नाना पाटेकर के निधन पर बात करते हुए लिखा- 'जब मैं पहली बार उनसे मिला था, तो उनके प्रति सम्मान और थोड़ी झिझक की वजह से मैं अपने बालों से खेलने लगा था। उन्होंने मेरा हाथ झटकते हुए कहा था, 'हीरो की तरह बाल मत बना... तू एक्टर है!' उन्होंने कभी आपकी झूठी तारीफ नहीं की। उन्होंने कभी वह नहीं कहा, जो आप सुनना चाहते थे। वह वही कहते थे, जो आपको सुनने की जरूरत होती थी। यही नाना थे- बिल्कुल सीधे, थोड़े सख्त, ईमानदार और बेहद खूबसूरत मुस्कान वाले इंसान।

शाहरुख खान ने नाना के कड़े रवैये पर कही ये बात

प्यार जताने का उनका तरीका भी हमेशा थोड़ा अलग था। वह पहले आप पर चिल्लाते थे और फिर उनकी तीसरी या चौथी डांट के बीच कहीं आपको एहसास होता था कि वह आपको गले लगा चुके हैं। वह मुझसे प्यार करते थे और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता था।

वह मेरे गुरु थे, शिक्षक थे, आलोचक थे और दोस्त भी। कैरम के खेल में वह मुझे और अपने आसपास के हर शख्स को लगातार मात देते थे और अपनी हर जीत का भरपूर आनंद लेते थे।

नाना, आपकी संजीदगी, आपकी हंसी, आपका पागलपन और आपका प्यार हमेशा हमारे साथ रहेगा। बस अफसोस इस बात का है कि काश हमारे पास कुछ और वक्त होता—कुछ और बातचीत के लिए, एक और बहस के लिए, एक और कप चाय के लिए और कैरम का एक और खेल खेलने के लिए।

आपने सिर्फ सिनेमा की दुनिया में ही नहीं, बल्कि भारत और दुनियाभर के लोगों के दिलों में भी एक ऐसी जगह खाली कर दी है, जिसे भर पाना आसान नहीं होगा।

मैं बस इतना कह सकता हूं कि मैं आपको बहुत याद करूंगा और आपके शब्दों को जिंदगी के आखिरी पल तक अपने दिल में संजोकर रखूंगा... 'हीरो बनने के चक्कर में एक्टर मत खोना।'

नाना, आपकी आत्मा को शांति मिले। अल्लाह आपको अपनी रहमत में जगह दे। स्वर्ग भी आपके वहां आने से धन्य होगा—एक शानदार अभिनेता और कैरम के ऐसे चैंपियन का स्वागत करके, जिसे हराना आसान नहीं था। आपसे बहुत प्यार है और आपकी बहुत याद आएगी। बहुत जल्दी चले गए मेरे हीरो, मेरे अभिनेता। RIP नाना।'

खबर शेयर करें:

Updated on:

08 Oct 2026 06:05 pm

Published on:

08 Oct 2026 05:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘तू एक्टर है हीरो की तरह बाल मत बना’, नाना पाटेकर को याद करके भावुक हुए शाहरुख खान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

एक्टिंग में नाम कमाने से पहले पत्नी की कमाई से चलता था नाना पाटेकर का घर, एक्टर ने खुद किया था खुलासा

Nana Patekar Wife
बॉलीवुड

IAS तुकाराम मुंडे से नाना पाटेकर ने कहे थे ये तीन आखिरी शब्द, महाराष्ट्र फूड कमिश्ननर याद करके हुए भावुक

IAS Tukaram Mundhe On Nana Patekar Death
बॉलीवुड

‘मेरा बेटा जन्म से ही बीमार था’, जिंदगीभर नाना पाटेकर को रहा बेटे की मौत का दुख, कहा था- मुझे फिर भी लोगों की चिंता थी

Nana PatNana Patekar Elder Son Deathekar Elder Son Death
बॉलीवुड

तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के निधन पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘ईविल डेड, परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं

Tanushree Dutta reaction Nana Patekar Death said evil dead condolences to the family
बॉलीवुड

‘मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा’, दोस्त को रात के 2:30 बजे नाना पाटेकर ने भेजा था मैसेज, आखिरी संदेश हुआ वायरल

Nana Patekar Death News
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.