‘तू एक्टर है हीरो की तरह बाल मत बना’, नाना पाटेकर को याद करके भावुक हुए शाहरुख खान

शाहरुख खान ने नाना पाटेकर के निधन पर बात करते हुए लिखा- 'जब मैं पहली बार उनसे मिला था, तो उनके प्रति सम्मान और थोड़ी झिझक की वजह से मैं अपने बालों से खेलने लगा था। उन्होंने मेरा हाथ झटकते हुए कहा था, 'हीरो की तरह बाल मत बना... तू एक्टर है!' उन्होंने कभी आपकी झूठी तारीफ नहीं की। उन्होंने कभी वह नहीं कहा, जो आप सुनना चाहते थे। वह वही कहते थे, जो आपको सुनने की जरूरत होती थी। यही नाना थे- बिल्कुल सीधे, थोड़े सख्त, ईमानदार और बेहद खूबसूरत मुस्कान वाले इंसान।