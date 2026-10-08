IAS तुकाराम मुंडे से नाना पाटेकर ने कहे थे ये तीन आखिरी शब्द, महाराष्ट्र फूड कमिश्ननर याद करके हुए भावुक

IAS Tukaram Mundhe On Nana Patekar Death: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ उनके करीबी दोस्त भी सदमे में हैं। 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर ने गोवा स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। उनके निधन के बाद महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर और उनके करीबी दोस्त तुकाराम मुंढे ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर नाना को याद किया है। उन्होंने बताया कि निधन से महज आठ दिन पहले ही उनकी नाना पाटेकर से बातचीत हुई थी।