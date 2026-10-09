नाना पाटेकर के निधन को लेकर पणजी पुलिस ने Unnatural Death केस किया दर्ज, लगी धारा 194, जानें क्यो?

Nana Patekar demise register Unnatural Death case: भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर की सुबह गोवा के डोना पाउला स्थित उनके घर पर निधन हो गया। डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था जिसके कारण 75 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बीच, इस मामले में एक बड़ा कानूनी अपडेट सामने आया है। पणजी पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत अस्वाभाविक मृत्यु (Unnatural Death/UD) का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइये जानते हैं क्यो?