Navratri Special : मां सती के अधर गिरने से बना शक्तिपीठ, छठे दिन होती है मां अर्बुदा देवी की विशेष पूजा-अर्चना

मां अधर देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को करीब 370 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रजापति दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किए जाने से मां सती आहत हुईं और उन्होंने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी। इससे क्रोधित भगवान शिव मां सती की देह को कंधे पर लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती की देह के कई टुकड़े कर दिए।