Navratri : राजस्थान का एकमात्र धाम, जहां नवरात्र में बंद रहते हैं माता घटारानी के गर्भगृह के द्वार, क्यों

Navratri : भीलवाड़ा. अमूमन नवरात्र के 9 दिनों में देशभर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में माता के दिव्य स्वरूपों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है, लेकिन भीलवाड़ा जिले में स्थित एक धाम ऐसा भी है जहां नवरात्र की शुरुआत होते ही माता रानी के गर्भगृह के किवाड़ बंद कर दिए जाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र की प्रगाढ़ आस्था का प्रमुख केंद्र प्राचीन माता घटारानी मंदिर अपनी इस अनोखी परंपरा के कारण पूरे प्रदेश में अनूठा स्थान रखता है। आज 11 अक्टूबर से शरदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं।