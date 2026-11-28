चित्तौडगढ़़. सुरक्षित बचपन अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश लता गौड़, शहनाज परवीन और प्राधिकरण सचिव योगिता पारीक ने की। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन के बाद पोक्सो एक्ट 2012 के सिद्धांतों और बच्चों के विधिक संरक्षण पर जानकारी दी गई। प्राधिकरण सचिव पारीक ने कहा कि माता-पिता के बाद शिक्षक बच्चों के सबसे करीब होते हैं। वे बच्चों के व्यवहार में आने वाले सूक्ष्म बदलावों को पहचानकर समय पर मार्गदर्शन व सहायता दें। उन्होंने नि:शुल्क विधिक सहायता व प्राधिकरण की योजनाओं से भी अवगत कराया।