मतदान के बाद केंद्र से बाहर आते ही उन्होंने मतदान केंद्र के बाहर एक तरफ बैठे पार्टी पदाधिकारियों पर गुस्सा जताया। पूर्व विधायक गरासिया ने पार्टी पदाधिकारियों की तरफ हाथ से इशारा करते कहा कि, देखना क्या हाल करूंगी, यह मैं गंगाबेन बोल रही हूं। ठेकेदारों थोड़ा ध्यान से रहना। कांग्रेस के ठेकेदारों कितनी बार कांग्रेस को बेचोगे। जहां तुमको कहना है कह देना। मैंने भी कांग्रेस के लिए कार्य किया है। पार्टी के लिए कुछ किया है। तुम ठेकेदार, होटलों में जाकर कांग्रेस को बेचते हो। उन्होंने एक पार्टी पदाधिकारी पर पैसे लेने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा मुझे पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, ठेकेदारों से नाराजगी है।