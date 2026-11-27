बदलते दौर में जहां आर्थिक लेनदेन से लेकर सामाजिक रिश्तों तक में व्यक्तिगत हित हावी होते जा रहे हैं, वहीं सिरोही जिले के मंडार का दाऊदी बोहरा समाज अपनी अनूठी परंपराओं, आपसी सहयोग, सामाजिक एकता और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है। समाज में ब्याज लेने और देने दोनों से परहेज किया जाता है। यहां तक कि बैंक में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज को भी स्वीकार नहीं करने की परंपरा है। इतना ही नहीं, समाज का कोई व्यक्ति नया कारोबार शुरू करना या मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहे तो उसे समाज की ओर से ब्याज मुक्त आर्थिक सहयोग भी मिलता है। समाज के अधिकांश लोग देश-विदेश में व्यवसाय करते हैं, लेकिन आज भी सामाजिक जुड़ाव और अपनी परंपराओं को सहेजे हुए है। यही सामूहिकता इस समाज को अलग पहचान देती है।