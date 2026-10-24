Rajasthan: 101 साल की सतरी बाई का लोकतंत्र के प्रति गजब का जज्बा, 2 दिन के कठिन पहाड़ी रास्ते को पार कर किया मतदान

सिरोही। आबूरोड पंचायत समिति के अंतर्गत माउंट आबू क्षेत्र की ओरिया ग्राम पंचायत में शनिवार को सरपंच और वार्डपंच पदों के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस दौरान युवाओं के साथ बुजुर्गों ने भी उत्साह से मतदान किया। लोकतंत्र के प्रति जज्बा ऐसा कि दुर्गम जंगल में बसे शेरगांव के मतदाता करीब 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर गुरु शिखर पहुंचे। इसके बाद वाहन से ओरिया मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शेरगांव की 101 वर्षीय सतरी बाई सहित कुछ बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में दो दिन लगे।