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अलवर-बांदीकुई रेल मार्ग पर हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत

अलवर जिले में राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग पर सुरेर स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक की पहचान माचाड़ी निवासी हरिओम पुत्र हजारीलाल शर्मा के रूप में हुई है।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Updated: 30 Oct 2026, 5:59 PM IST

rajgarh train accident

सुरेर स्टेशन के पास ट्रेन हादसा (फोटो - पत्रिका)

अलवर जिले में राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग पर सुरेर स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। राजगढ़-बांदीकुई रेल मार्ग पर सुरेर स्टेशन के नजदीक हुए हादसे की सूचना स्टेशन मास्टर ने जीआरपी पुलिस को दी। इसके बाद जीआरपी की टीम मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक की पहचान माचाड़ी निवासी हरिओम पुत्र हजारीलाल शर्मा के रूप में हुई है।

जीआरपी के एएसआई सुरेंद्र कुमार ने बताया कि स्टेशन मास्टर से सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहां जांच के दौरान मृतक की पहचान संबंधी जानकारी जुटाई गई। पहचान की पुष्टि होने के बाद शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। इसके बाद शव को राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की मोर्चरी में भिजवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई गई।

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव

पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के तहत शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। प्रक्रिया पूरी होने पर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में नवलकिशोर शर्मा की ओर से रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हादसे से जुड़े तथ्यों को जुटा रही है।

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किस ट्रेन से हुआ हादसा, अभी स्पष्ट नहीं

घटना के संबंध में अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि हरिओम शर्मा किस ट्रेन की चपेट में आए थे। हादसे में शामिल ट्रेन की पहचान भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। जीआरपी पुलिस इस बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्टेशन मास्टर ने ट्रेन की चपेट में आने की सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और शव को अस्पताल भिजवाया।

रेलवे ट्रैक के आसपास हुई इस घटना के बाद पुलिस की जांच जारी है। फिलहाल हादसे का कारण स्पष्ट नहीं है और न ही संबंधित ट्रेन का विवरण सामने आया है। पुलिस रिपोर्ट और मौके से जुटाई जा रही जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। जीआरपी के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर ही हादसे से संबंधित अन्य तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे। हादसे की वजह की जांच फिलहाल जारी है।

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Updated on:

30 Oct 2026, 5:59 PM IST

Published on:

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