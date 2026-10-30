अलवर-बांदीकुई रेल मार्ग पर हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत

रेलवे ट्रैक के आसपास हुई इस घटना के बाद पुलिस की जांच जारी है। फिलहाल हादसे का कारण स्पष्ट नहीं है और न ही संबंधित ट्रेन का विवरण सामने आया है। पुलिस रिपोर्ट और मौके से जुटाई जा रही जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। जीआरपी के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने पर ही हादसे से संबंधित अन्य तथ्य स्पष्ट हो सकेंगे। हादसे की वजह की जांच फिलहाल जारी है।