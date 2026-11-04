BJP की बाड़ाबंदी में दिवाली पर परिवार के साथ रहने की ‘आजादी’ मांग रहे प्रत्याशी

अलवर में जिला परिषद और पंचायत चुनाव के बीच भाजपा की बाड़ाबंदी में रह रहे जिला पार्षद प्रत्याशियों के सामने अब दिवाली का त्योहार मनाने को लेकर असमंजस की स्थिति है। पार्टी की ओर से कई प्रत्याशियों को गुवाहाटी में ठहराया गया है। ऐसे में प्रत्याशी पांच दिन के लिए घर लौटकर परिवार के साथ दिवाली मनाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 8 से 10 प्रत्याशियों ने घर जाने की इच्छा जताई है, लेकिन पार्टी के नेता फिलहाल उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।