अलवर जिले में 7 और 8 नवंबर को चला सकेंगे ग्रीन पटाखे

अलवर जिले वासियों को दिवाली पर दो दिन पटाखे जलाने की अनुमति मिल गई है। हालांकि केवल ग्रीन पटाखे ही चला सकेंगे वह भी सीमित अवधि के लिए। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी है। पटाखे सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे। वहीं, अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। शैक्षणिक संस्थानों को भी नो-क्रैकर जोन घोषित कर उनकी उचित मार्किंग करने और लोगों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।