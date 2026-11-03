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राजस्थान पंचायत चुनाव: खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में मतदान जारी

राजस्थान में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) के तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों की पांच प्रमुख पंचायत समितियों में सुबह से ही मतदान हो रहा है। सुबह 10 बजे तक तिजारा पंचायत समिति में 18.13 प्रतिशत और किशनगढ़बास में 18.29 प्रतिशत मतदान हुआ है।
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Rajendra Banjara

Updated: 3 Nov 2026, 11:48 AM IST

rajasthan panchayat election voting

खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में मतदान जारी (फोटो - पत्रिका)

पंचायत आम चुनाव (Panchayat General Election) के तीसरे चरण के तहत खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में सुबह से वोटिंग शुरू हो रही है। दोनों जिलों के गांवों में सुबह की शुरुआत के साथ ही मतदान केंद्रों (Polling Stations) के बाहर मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गईं।

खैरथल-तिजारा में मतदान की स्थिति

खैरथल-तिजारा जिले की तिजारा और किशनगढ़बास पंचायत समितियों में सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार (Voting Rights) का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों पंचायत समितियों में जिला परिषद सदस्य (Zila Parishad Member) और पंचायत समिति सदस्य (Panchayat Samiti Member) पद के लिए चुनाव लड़े जा रहे हैं। सुबह 10 बजे तक तिजारा पंचायत समिति में 18.13 प्रतिशत और किशनगढ़बास में 18.29 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यहां कुल 237 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम (Strict Security) किए गए हैं।

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कोटपूतली-बहरोड़ में 108 वार्डों पर मुकाबला

कोटपूतली-बहरोड़ जिले में भी चुनावी हलचल काफी तेज है। जिले की नीमराणा, बहरोड़, विराटनगर और कुंडला पंचायत समितियों के कुल 108 वार्डों में मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस जिले में कुल 342 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 2.95 लाख पंजीकृत मतदाता (Registered Voters) अपने गांव की नई सरकार चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं।

बुजुर्गों में उत्साह और पर्ची काउंटरों पर भीड़

ग्रामीण इलाकों में लोकतंत्र के प्रति लोगों का गहरा जुड़ाव साफ नजर आ रहा है। नीमराणा सहित कई क्षेत्रों में लाठी के सहारे चलने वाले बुजुर्ग मतदाता और महिलाएं भी सुबह-सुबह वोट डालने पहुंचे। मतदान केंद्रों के बाहर प्रत्याशियों और प्रशासन की ओर से लगाए गए मतदाता पर्ची काउंटरों (Voter Slip Counters) पर नाम खोजने और पर्ची लेने के लिए मतदाताओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। युवा मतदाता (First-time Voters) भी अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं।

प्रशासनिक व्यवस्था और निरीक्षण

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान (Free and Fair Voting) सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) ने बहरोड़ क्षेत्र के गंडाला स्थित आदर्श मतदान केंद्र (Model Polling Booth) का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, दिव्यांगों के लिए रैंप और कतार प्रबंधन (Queue Management) का जायजा लिया तथा अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जा रही है।

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3 Nov 2026, 11:48 AM IST

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