राजस्थान पंचायत चुनाव: खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ में मतदान जारी

ग्रामीण इलाकों में लोकतंत्र के प्रति लोगों का गहरा जुड़ाव साफ नजर आ रहा है। नीमराणा सहित कई क्षेत्रों में लाठी के सहारे चलने वाले बुजुर्ग मतदाता और महिलाएं भी सुबह-सुबह वोट डालने पहुंचे। मतदान केंद्रों के बाहर प्रत्याशियों और प्रशासन की ओर से लगाए गए मतदाता पर्ची काउंटरों (Voter Slip Counters) पर नाम खोजने और पर्ची लेने के लिए मतदाताओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। युवा मतदाता (First-time Voters) भी अपने क्षेत्र के विकास के मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान कर रहे हैं।