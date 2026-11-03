November Holidays: सरकारी कर्मचारियों की मौज! नवंबर में 12 सरकारी छुट्टियां 

नवंबर में 12 सरकारी छुट्टियां
नवंबर 2026 का महीना सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के लिहाज से खास रहने वाला है। इस महीने दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और गुरु नानक जयंती पर अवकाश रहेगा। शनिवार और रविवार की छुट्टियों को मिलाकर कर्मचारियों को कई लंबे वीकेंड मिल सकते हैं। वहीं, 10 नवंबर को छुट्टी देने की मांग भी उठ रही है।
राजस्थान सरकार के वर्ष 2026 के कैलेंडर के अनुसार नवंबर में कई प्रमुख त्योहारों पर सरकारी अवकाश रहेंगे। इस महीने रविवार और शनिवार की नियमित छुट्टियों को मिलाकर कुल 12 छुट्टियों के मौके बन रहे हैं। ऐसे में सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह महीना राहत भरा हो सकता है।
नवंबर की शुरुआत से ही छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 8 नवंबर को रविवार के दिन दीपावली (Diwali) का अवकाश रहेगा। इसके अगले दिन 9 नवंबर सोमवार को गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja) की छुट्टी होगी। इसके बाद 11 नवंबर बुधवार को भाई दूज (Bhai Dooj) का सरकारी अवकाश रहेगा।
हालांकि, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के बीच 10 नवंबर मंगलवार को कोई सरकारी छुट्टी नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इस दिन भी आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) घोषित करे। यदि 10 नवंबर को भी छुट्टी मिल जाती है तो कर्मचारियों को लगातार कई दिन घर पर रहने का मौका मिल सकता है।
नवंबर में कुछ तारीखें ऐसी हैं, जहां एक दिन का अवकाश लेकर लगातार चार दिन की छुट्टी का फायदा उठाया जा सकता है।
6 से 9 नवंबर तक: शुक्रवार 6 नवंबर को आकस्मिक अवकाश लेने पर शनिवार 7 नवंबर, रविवार 8 नवंबर और सोमवार 9 नवंबर की छुट्टियां मिलाकर लगातार चार दिन का ब्रेक बन सकता है। वहीं, 10 नवंबर को भी छुट्टी मिल जाती है तो लगातार छह दिन की छुट्टी का मौका बन जाएगा।
21 से 24 नवंबर तक: शनिवार 21 और रविवार 22 नवंबर की नियमित छुट्टियों के बाद सोमवार 23 नवंबर को एक दिन का अवकाश लेने पर मंगलवार 24 नवंबर को गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti) की छुट्टी मिलाकर लगातार चार दिन का अवकाश लिया जा सकता है।
नवंबर में 1, 8, 15, 22 और 29 तारीख को रविवार रहेगा। वहीं, 7, 14, 21 और 28 नवंबर को शनिवार का अवकाश रहेगा।
इस तरह नवंबर में कर्मचारियों को त्योहारों के साथ वीकेंड का भी फायदा मिलेगा। खास बात यह है कि 10 नवंबर को छुट्टी घोषित होने पर दिवाली और भाई दूज के बीच लगातार अवकाश का मौका बन सकता है। अब कर्मचारियों की नजर सरकार के फैसले पर रहेगी।
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