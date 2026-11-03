November Holidays: सरकारी कर्मचारियों की मौज! नवंबर में 12 सरकारी छुट्टियां 

नवंबर 2026 का महीना सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टियों के लिहाज से खास रहने वाला है। इस महीने दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और गुरु नानक जयंती पर अवकाश रहेगा। शनिवार और रविवार की छुट्टियों को मिलाकर कर्मचारियों को कई लंबे वीकेंड मिल सकते हैं। वहीं, 10 नवंबर को छुट्टी देने की मांग भी उठ रही है।